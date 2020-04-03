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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسريح عمال تركيا من وظائفهم دون إنذار تهربًا من دفع الأجور

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:06 م
عمال تركيا
عمال تركيا
هدير سند
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نشرت صحيفة "ذا مورنينج ستار" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إنه في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتضرر الاقتصاد بشكل كبير، تم فصل أكثر من 15 ألف عامل بناء و300 عامل نظافة دون أي سابق إنذار أو تعويض.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لما أفادت به نقابة «ديف يابي إيس»، إحدى أبرز النقابات التركية الخاصة بأعمال البناء وتشييد الطرق، تم تسريح ما يقرب من 15191 عاملًا بإسطنبول في الأسبوعين الماضيين، وتم فصل الكثير منهم دون سابق إنذار، لافتًا إلى أن انتشار الفيروس التاجي في البلاد كشف مدى "انتهازية" أصحاب الشركات والمصانع الذين يستخدمون الوباء لفصل العمال لحماية أنفسهم من عبء دفع أجورهم.

وحذرت النقابة من "الخطر الذي يداهم عمال البناء"، حيث ينتهي بهم الأمر "عالقين بين البطالة والفقر"، مضيفا أن الكثير منهم يضطر للعمل في ظروف مروعة في ظل تفشي الفيروس، حيث يعملون لساعات طويلة مع أخذ القليل من الوقت للراحة، هذا إلى جانب أن الأماكن التي يعملون فيها لا يوجد بها أي من احتياطات الوقاية من الوباء، حيث يتشارك العشرات منهم نفس الغرفة ويستخدمون نفس الحوض والحمام.

ولفت تقرير الصحيفة أيضا إلى أن أردوغان تعرض لانتقادات كثيرة بسبب مناشدته الجمهور للحصول على تبرعات، في حين تتساءل النقابات العمالية عن سبب استخدام 130 مليون ليرة تركية مخصصة لصندوق البطالة الوطني لتعويض أرباب العمل بدلًا من العمال.

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