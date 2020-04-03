محافظ أسيوط يشدد على استمرار تطوير وتطهير الأحياء (صور)

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية وخاصة مستوى النظافة ورفع كفائتها والعمل على تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تجمعات القمامة بصفة دورية على مدار اليوم والإستفادة من الإمكانات المتاحة والمعدات ووحدة الكنس الآلي وسيارات النظافة وحاويات القمامة وتوزيعها على الأحياء بأقصى استفادة ممكنة.وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وذلك بتفعيل مبادرات النظافة والتجميل وتوعية المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على النظافة العامة ونظافة الشوارع والميادين.جاء ذلك خلال اجتماعه لبحث ومتابعة أعمال النظافة والتطوير والتجميل والتعقيم والتطهير بمدينة أسيوط وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وأسامة أنور بشاي نائب رئيس حي شرق ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.وشدد المحافظ على استمرار عمليات التعقيم والتطهير والتعقيم التي تقوم بها المحافظة بكافة المنشأت الحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمشاركة فرق من هذه الجهات في عمليات التطهير وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".