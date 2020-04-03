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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:01 م
الجمعية الخيرية
الجمعية الخيرية
محمد علي مهدي
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أكد الشيخ محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمركز الداخلة أن الجمعية تعاقدت مع بعض أصحاب الصوب الزراعية وبعض شركات شرق العوينات للتعاقد لشراء الخضر والفاكهة لبيعها للجمهور بسعر الجملة حرصا منها على تقديم الدعم للأهالي في ظل تفشي فيروس كورونا بمحافظات مصر

كما أكد الشيخ محمد أن الجمعية حصلت على أطنان من الخيار والطماطم والبطاطس بأسعار مخفضة لتقديم وتوفير الخضر والفاكهة والسلع الغذائية للمواطنين، كما تم دعم الأسر الفقيرة واليتامي والمحتاجين بسلع غذائية

وقال محمد حسان رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الخير الخيرية، أنه تم التعاقد على عدد كبير من محصاصيل الخضر والفاكهة بأسعار تناسب الجميع، وذلك للتصدي لإرتفاع الأسعار وإحتكار السوق خلال هذه الأيام

وأكد حسان على البدء في بيع منتجات الصوب الزراعية بدء من اليوم بمقر الجمعية بموط بعد التعاقد مع مجموعة صوب شباب قرية أسمنت، والذين قاموا بتخفيض الأسعار عن السوق للوقوف صف واحد مع الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة
الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة

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