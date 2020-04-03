الجمعية الخيرية وسنابل الخير يمدون الواحات بخضار بسعر الجملة

أكد الشيخ محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمركز الداخلة أن الجمعية تعاقدت مع بعض أصحاب الصوب الزراعية وبعض شركات شرق العوينات للتعاقد لشراء الخضر والفاكهة لبيعها للجمهور بسعر الجملة حرصا منها على تقديم الدعم للأهالي في ظل تفشي فيروس كورونا بمحافظات مصركما أكد الشيخ محمد أن الجمعية حصلت على أطنان من الخيار والطماطم والبطاطس بأسعار مخفضة لتقديم وتوفير الخضر والفاكهة والسلع الغذائية للمواطنين، كما تم دعم الأسر الفقيرة واليتامي والمحتاجين بسلع غذائيةوقال محمد حسان رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الخير الخيرية، أنه تم التعاقد على عدد كبير من محصاصيل الخضر والفاكهة بأسعار تناسب الجميع، وذلك للتصدي لإرتفاع الأسعار وإحتكار السوق خلال هذه الأياموأكد حسان على البدء في بيع منتجات الصوب الزراعية بدء من اليوم بمقر الجمعية بموط بعد التعاقد مع مجموعة صوب شباب قرية أسمنت، والذين قاموا بتخفيض الأسعار عن السوق للوقوف صف واحد مع الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد