قناة «كوجي» تطلق الحلقة الثالثة لمدارس الأحد اليوم

تطلق قناة كوجي المختصة ببرامج الأطفال، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الثانية من ظهر اليوم، إذاعة ثالث بث مباشر لمدارس الأحد، من مقر القناة تحت عنوان "مدارس الأحد حبيبتي"، كبديل لإلغاء مدارس الأحد والأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويذيع ثالث حلقات مدارس الأحد بالبث المباشر، اليوم، على قناة "كوجي" الدكتور سامح طلعت، طبيب الأطفال وخادم الطفولة بأسقفية الشباب، ويقدم درس مدارس الأحد اليوم الدكتور موريس جورجي الفيومي، إخصائي جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، والمدرب المعتمد لمنظمة الأورومتوسطى لدعم الشباب والأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي، والخادم المسئول عن لجنة الطفولة بأسقفية الشباب.وتسعى الكنيسة في الوقت الراهن لإذاعة الاجتماعات والأنشطة دون حضور لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.