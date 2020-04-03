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محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي لوزير الداخلية: «الله ينتقم منك»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:59 ص
النائب التركى جيهانكير
النائب التركى جيهانكير إسلام،
مروة عنبر
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لم تقتصر موجة الغضب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والنظام التركي، عقب قرار الحكومة بوقف المساعدات وحملة جمع التبرعات من أجل ضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، فطرقت القضية أبواب البرلمان التركي.

وانتقد النائب التركى المستقل جيهانكير إسلام، وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي أعطى تعليمات بتجميد عمليات التبرع في بعض المناطق التى بادر بها معارضون، وفقا لما نقلته العربية.

وقال إسلام في تغريدة له على "تويتر" للوزير: "الله ينتقم منك!".

يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت أن حملات جمع التبرعات من بلديتي إسطنبول وأنقرة غير قانونية، وقامت بإغلاق حسابات بنكية وحثت المواطنين على إرسال التبرعات لحملة دشنها أردوغان هذا الأسبوع.

ولجأ كثيرون إلى تويتر لإدانة الخطوة التي اعتبرت على نطاق واسع الأحدث في سلسلة مناورات سياسية من حكومة أردوغان لعرقلة البلديتين، خصوصا بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الوباء إلى 356 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 18135 بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.

بالمقابل، اتهم أردوغان البلديتين بمحاولة التصرف كدولة داخل دولة، فيما أكد المحافظون أنهم سيطعنون على القرار أمام المحكمة الإدارية التركية.

يشار إلى حزب أردوغان كان قد خسر السيطرة على بلديتي أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية العام الماضي.

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