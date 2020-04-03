الفلبين تسجل 29 وفاة و385 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة،عن تسجل 29 وفاة و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نفلته فضائية "سكاي نيوز".وأصدرت الحكومة الفلبينية، أمس الخميس، أمرًا بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات لدى الخروج في الجزيرة الرئيسية بالبلاد، التي تخضع للإغلاق لمدة شهر لوقف تفشي فيروس كورونا.وتخضع جزيرة لوزون، التي يقطنها أكثر من نصف سكان الفلبين البالغ عددهم 100 مليون نسمة، للإغلاق منذ 16 مارس الماضي.وقالت الحكومة إن السلطات ما زالت تدرس ما إذا كان سوف يتم إلغاء إجراءات الإغلاق أو تمديدها.وقال المسئول الحكومي كارلو نوجراليس "دعوني أكرر، إذا اضطررت للخروج من منزلك، عليك ارتداء كمامة".