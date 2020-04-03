10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 171 اصابة.وأضاف ملحم في بيان صحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم، أن الإصابات الـ10 لمخالطين من طولكرم، وبدو، وقطنة، وحزما.وأشار ملحم إلى أن الـ250 عاملًا الذين وصلوا الليلة الماضية فنادق رام الله لم تظهر نتائجهم بعد، وستقوم الصحة بالإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.وأوضح أنه تم أخذ 1500 عينة الليلة الماضية وفجر اليوم، من كل المحافظات، سيتم إعلان نتائجها في وقت لاحق من اليوم.