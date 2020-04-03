4149 إصابة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الروسية موسكو شفاء 28 مريضا بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفيات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 168 شخصا.ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الجمعة، عن نائبة عمدة موسكو لشئون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا قولها "إن عدد الأشخاص الذين تعافوا في موسكو من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا، وخرجوا من المستشفى​​.​. وفي المجموع، هناك بالفعل 168 شخصا تعافوا في موسكو".وأعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 601 إصابة جديدة و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 4149 والوفيات 34 شخصا في عموم روسيا.. فيما أوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أن الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود معظمها (448 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 34 إصابة سجلت في ضواحيها.