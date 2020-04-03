الجزائر تمدد وقف حركة القطارات بين الولايات

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، عن تمديد وقف حركة القطارات للمسافرين داخل المدن وبين الولايات إلى يوم الـ 19 من أبريل الجاري، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وأعلنت الحكومة الجزائرية، توسيع الحجر المنزلي الجزئي ليشمل 4 ولايات جديدة، إضافة للعشر ولايات المطبق بها حاليا.وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم، إن إجراء الحجر الجزئي سيشمل ولايات بجاية زبرج بوعريريج (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال) ومستغانم (شمال غرب)، من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا؛ على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من غد الخميس.وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضي، حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.