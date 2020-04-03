إيناس عبد الحليم: زيادة مكافأة أطباء الامتياز تعكس اهتمام الدولة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف لهم خلال فترة التدريب، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، بدلا من 400 جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم كافة أشكال الدعم للأطباء، وكافة الفرق الطبية المشتركة في مواجهة فيروس كورونا ومكافحته.وأوضحت عبد الحليم في بيان لها، أن الأطباء في حاجة لمزيد من الدعم المادي والمعنوي، خاصة وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول وأكثر فئة معرضة للإصابة بهذا الوباء، ومن ثم وجب على الدولة مراعاة تلك الفئة ودعمهم بكافة الإمكانيات تقديرا وعرفانا بحجم الدور الذي تلعبه الأطباء لمواجهة فيروس كورونا ورعاية المرضى المصابين.ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن زيادة قيمة المكافأة ستساهم في رفع الروح المعنوية لدى الأطباء وتأمينهم هم وأسرهم ووقايتهم أكثر من خطر الإصابة بالفيروس، منوهة أن القرار إشارة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لأطباء والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل أمام استكمال الدور الكبير الذي تقوم بها في ظل التحديات الراهنة.