«الصحة العالمية» تنفى الأنباء حول إعلان سوريا خالية كورونا

‏أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا حول التوقع بإعلان سوريا "بلدا ناجيا" من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال فترة 21 يوما.وذكرت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الخاصة بسوريا على تويتر، أنه لا وجود لما يسمى لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.‏وجددت المنظمة تأكيدها بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة فيروس كورونا وتوقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سوريا أو في أي بلد آخر.وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا في سوريا، بينها حالتا وفاة.