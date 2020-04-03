طارق متولي يقود مبادرة لتطهير أحياء السويس

قاد النائب طارق متولي حملة لتطهير أحياء السويس، حيث بدأت أعمالها بتطهير مدن الساحل واليسر واحد، وشوارع ومباني المناطق السكنية بمدينة التوفيقية والسلام2، وأماكن جديدة بنطاق حي السويس وحي الأنصاري، وسوق الخضروات والمحلات التجارية، ونطاق موقف الجناين، مسجد أبو الليف والمنطقة السكنية المجاورة له.وأوضح نائب السويس -في بيان اليوم- أن المبادرة استمرت ثلاثة أيام في إطار تكثيف الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا، واستمرارا للحملة المكبرة لتطهير مناطق السويس السكنية للوقاية من الفيروس، واستهدفت الحملة هذه المناطق لما تشهده من ضغط كثيف من المواطنين، وذلك بمشاركة فريق المكافحة بمديرية الزراعة بالسويس، والمهندس مصطفى خلف رئيس قسم المكافحة.