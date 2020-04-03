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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تواجه موقفا خطيرا للغاية في الصراع ضد كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:42 ص
يوريكو كويكي
يوريكو كويكي
وكالات
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ذكرت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي اليوم الجمعة، أن طوكيو مازالت تواجه وضعا "خطيرا للغاية"، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سريعا.

وأضافت كويكي "لقد قلت عدة مرات أن طوكيو في وضع خطير، حيث أنه ربما تكون هناك زيادة حادة في عددد الإصابات"...الوضع أصبح أكثر خطورة".

وحثت حاكمة طوكيو السكان على البقاء في منازلهم لمنع مزيد من الانتشار لفيروس كورونا المستجد.

يأتي إعلانها بعد يوم من تسجيل اليابان رقم قياسي يومي للإصابات المؤكدة وهو 277، من بين ذلك 97 في طوكيو، وهو أيضا رقم قياسي في العاصمة.

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد اعلن في وقت سابق اليوم الجمعة عن تخصيص 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا.

وحتى اليوم الجمعة، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 3508، من بين ذلك 712 على متن السفينة السياحية (دياموند برنسيس) التي فرض عليها حجر صحي في ميناء يوكوهاما في فبراير، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه). وتوفي إجمالي 84 شخصا بسبب الفيروس.

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