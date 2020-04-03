«التموين»: 35 ألف منفذ في الجمهورية لصرف السلع (فيديو)

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إنه تقرر إتاحة صرف نقاط الخبز حتى نهاية شهر أبريل للمواطنين لمنع التكدس والزحام، مشيرًا إلى أن هناك 35 ألف منفذ بالجمهورية يصرفون السلع التموينية للمواطنين، مؤكدًا أن كل المخصصات التموينية متوفرة.وأشار عباس خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة شنت حملات رقابة على الأسواق لمتابعة أي مخالفات، مشددًا على أنه ليس هناك داعي للتكالب على الشراء والتخزين، موضحًا أن منافذ السلع التموينية تعمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً ليتوافق مع تطبيق إجراءات الحظر.وأوضح معاون وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 4 شهور، والسكر 7 شهور، والزيوت 6 أشهور، بينما يصل مخزون الدواجن المجمدة لمدة عام، منوهًا بأنه يتم إتاحه السلع بأسعار مخفضة وجودة تليق بالمواطن المصري.