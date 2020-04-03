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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

برنت يرتفع فوق 30 دولارا للبرميل في تعاملات أوروبا المبكرة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:39 ص
برنت
برنت
وكالات
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محت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خسائر تكبدتها في جلسة التداول في آسيا لترتفع في التعاملات الأوروبية المبكرة فوق 30 دولارا للبرميل، مع استمرار وجود آمال بشأن اتفاق عالمي كبير لخفض الإمدادات بهدف دعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة بالمئة أو ما يعادل 2.10 دولار إلى 32.04 دولار للبرميل.

وقفز برنت 47 بالمئة خلال جلسة أمس الخميس، مسجلا أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية خلال جلسة على الإطلاق، قبل أن يغلق مرتفعا 21 بالمئة، لكنه ما زال منخفضا بما يقل عن نصف السعر البالغ 66 دولارا
في تداولات نهاية 2019.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا بالمئة أو ما يعادل 28 سنتا إلى 25.6 دولار للبرميل بعد أن قفزت 24.7 بالمئة أمس الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه توسط في صفقة قد تخفض بموجبها روسيا والسعودية الإنتاج بما يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميا- وهو رقم غير مسبوق يمثل عشرة إلى 15 بالمئة من المعروض العالمي.

وقال ترامب إنه لم يعرض خفض الإنتاج الأمريكي.

ودعت السعودية أمس الخميس لعقد اجتماع طارئ بين أوبك والمنتجين من خارجها، قائلة إنها تستهدف التوصل إلى اتفاق عادل لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم إنه يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطاقة في أذربيجان وهي غير عضو في أوبك، قالت إن من المزمع عقد اجتماع أوبك+ في السادس من أبريل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال كالوم ماكفرسون رئيس السلع الأولية لدى انفستك "يبدو أن هناك قبولا جماعيا أخيرا بأن السوق في حالة استثنائية من فائض المعروض تحتاج إلى تحرك منسق".

ويقول محللو يو.بي.إس إنهم يتشككون في أن المنتجين يستطيعون التعهد بشكل موثوق بتخفيضات كبيرة ويتوقعون أن تتعرض الأسعار لضغوط مجددا.

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