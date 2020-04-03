وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الهندي تداعيات كورونا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمانيام جيشانكر، سبل تعزيز التعاون المشترك، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم.وقالت وزارة الخارجية الكويتية – في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي، مع نظيره الهندي، بحثا خلاله أيضا مجمل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.