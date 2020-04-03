100 ألف مشاهدة لحسين الجسمي في حربه ضد كورونا بأسبوع

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أغنيه بعنوان "متّحدين ومتحدّين"، ونال نسب مشاهده منخفضه وصلت ل 100 ألف مشاهده في أسبوع كامل.الأغنيه من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها:كلنا بك يا وطن مسؤولين..باللي تامر به نحن ملتزمينوان تحدانا الزمنابشر بنا يا وطنمتّحدين.. ومتحدّينوقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي يعيشها "خط الدفاع الأول" في مواجهة هذا الفيروس، كما وصفه به الأطباء والممرضين والمسعفين وجميع الموظفين في القطاع الصحي، من خلال جميع القنوات التلفزيونية في الإمارات الى جانب القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.