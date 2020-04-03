«طب الإسكندرية»: الفسيخ يُصعب مقاومة كورونا

حذر مركز السموم بكلية طب جامعة الإسكندرية، من تناول وجبة الفسيخ في أعياد شم النسيم، لخطورته علي أجهزة التنفس وتوقف الإشارات العصبية المسؤولة عن تحريك عضلات الجسم.وقال المركز إنه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي لمقاومة الفيروس.وأضاف المركز أنه مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع يحذر من تناول وجبة الفسيخ، حيث إن التسمم منها يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسؤولة عن تحريك عضلات الجسم ومنها العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة في التنفس وهنا يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، لذلك يجب توخي الحذر الشديد.