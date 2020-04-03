حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 3 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: ابتعد عن مختلف أنواع الاستفزازات وكُن متحفّظًا جدًّا، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك.عاطفيًا: يتراجع فينوس إلى برج الحوت ويجعلك تكتشف آفاقًا جديدة وتتخلى عما لم يعد يفيدك أو يسعدك وتبدو الأجواء دافئة.صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصّر في العناية بصحتك، من الأفضل تخصيص وقت كاف للراحة.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.