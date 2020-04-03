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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ما حقيقة «نقص أنابيب البوتاجاز»؟

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:32 ص
أنابيب البوتاجاز
أنابيب البوتاجاز
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يوميًا، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.

وأنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأي منطقة.

وفي سياق متصل، فإن هناك قرابة 50 مصنعًا لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية تعمل حاليًا بنظام ورديتي عمل يوميًا، بما يضمن استدامة العمل لتأمين أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، مع مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لتلك السلعة الاستراتيجية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، كما نناشد المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).

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