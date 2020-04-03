حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 3 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: توق هذا اليوم نجاحًا مهنيًا يحتاج إلى دعم، أو ارتباط يثير بعض الإشكالات مع الزملاء، لكن سرعان ما تتوضح الأمور.عاطفيًا: الجو العام مريح ويحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي، تطير بعدها من الفرح وتتقرب من الشريك أكثر فأكثر.صحيًا: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.