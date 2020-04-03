تضرر 4 آلاف شخص و11 مليون دولار خسائر اقتصادية جراء زلزال بالصين

أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، عن تضرر أكثر من 4 آلاف شخص وحدوث خسائر اقتصادية بنحو 11 مليون دولار جراء زلزال بقوة 6. 5 درجة ضرب المقاطعة أمس الأول الأربعاء.وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن بسبب الزلزال الذي ضرب محافظة "شيتشيوي" بالمقاطعة، موضحة أن الهزة الأرضية تسببت في إلحاق أضرار بمنازل أكثر من 790 أسرة محلية في 84 قرية، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية حوالي 8ر79 مليون يوان (2ر11 مليون دولار).وضرب الزلزال محافظة "شيتشيوي" بولاية "قارزا"، ذاتية الحكم لقومية التبت، الساعة 8:23 مساء يوم الأربعاء بتوقيت بكين، فيما تم إجلاء 1447 شخصا في مركز الزلزال، وإرسال إمدادات إنقاذ للمتضررين هناك.