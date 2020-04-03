4 وفيات و31 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بينها 29 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3325 وفاة و81799 مصابا حتى نهاية أمس.وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه تم الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين، بواقع حالة في مقاطعة لياونينغ وحالة أخرى في مقاطعة قوانغدونغ، فيما جاءت جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج في اليوم نفسه 163 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 76571 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 50 ليبلغ 379 حالة.وتابعت اللجنة أنه حتى يوم أمس، تم الإبلاغ عن 870 حالة وافدة بينهم 160 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما ما زال 710 أشخاص يتلقون العلاج منهم 19 شخصا في حالة خطيرة، كما أن 19533 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس الابلاغ عن 60 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها سبع حالات وافدة، لافتة إلى أن 1027 مريضا مصابين بكوفيد-19 بدون أعراض ما زالوا تحت الملاحظة الطبية، بينهم 221 شخصا وافدون من الخارج.وبحلول نهاية أمس، تم الإبلاغ عن 802 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و41 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و339 حالة في تايوان بينها 5 حالات وفاة، فيما خرج 154 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و50 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.وفي سياق متصل، أعلن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن الدولة ستقيم حدادا وطنيا غدا السبت، لضحايا فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وأوضح المجلس أنه خلال مراسم الحداد، سيتم تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد وفي جميع مقار السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، فيما سيتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في أرجاء البلاد.وأضاف المجلس أنه في الساعة العاشرة صباح يوم غد بالتوقيت المحلي، سيقف الصينيون في أنحاء البلاد لمدة ثلاث دقائق حدادا على المرضى، فيما ستنطلق صفارات الإنذار للغارات الجوية وأبواق السيارات والقطارات والسفن تعبيرا عن الحزن والأسى