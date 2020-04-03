رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدعو حكومات الشرق الأوسط للتحرك السريع ضد كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:26 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ ش أ
طباعة
دعت منظمة الصحة العالمية حكومات الشرق الأوسط للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، لافتة إلى ارتفاع حالات الإصابة إلى نحو 60 ألفا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي إضافة إلى دول الشرق الأوسط - في بيان بثه الموقع الإلكتروني للمنظمة - "إنه تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول عرضة للخطر، والتي بها أنظمة صحية ضعيفة، لافتا إلى أنه حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

وشدد على أن الوضع ملح للغاية، مضيفا: "لدينا فرصة سانحة للحد من انتشار (كوفيد-19) في منطقتنا، ونحن بحاجة إلى العمل بسرعة وإلى اتباع نهج يقوم على الحكومة بأكملها والمجتمع".

وحدد المنظرى طريقتين للحد من انتقال المرض، الأولى هي أن تكون البلدان أكثر قوة في إجراء الاختبار لجميع الحالات المشتبه فيها وتتبع جميع المخالطين وضمان تدابير العزل المناسبة، مؤكدا أنه يجب حماية العاملين الصحيين كما ينبغي لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.. أما الطريقة الثانية، فتقوم على حفاظ الأشخاص على ممارسات تباعد وسلوكيات نظافة أكثر صرامة لحماية أنفسهم وأحبائهم، مشددا على ضروروة البقاء في المنزل والعزل الذاتي لكل من تظهر عليه أعراض الحمى والسعال والحالات المشتبه بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة ارتفع إلى 58 ألفا و168 حالة من 32 ألفا و422 حالة إصابة في 26 مارس، وذلك في يوم تجاوز فيه العدد العالمي حاجز المليون.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 86 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و6 حالات وفاة

«بعد قرار التعليم».. 10 معلومات للطالب قبل الشروع في عمل بحث

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر تجول كامل بسبب «كورونا»

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

بـ750 جنيهًا.. تصميم جهاز تنفس صناعى لمواجهة كورونا

باحثون يستخدمون الكيمياء للتفرقة بين القهوة الباردة والساخنة

الأطعمة الغنية بفول الصويا قد تعزز صحة القلب

الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض

منوعات

تضرر 4 آلاف شخص و11 مليون دولار خسائر اقتصادية جراء زلزال بالصين

استطلاع: 39% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كورونا

خطوات التسجيل فى استمارة إعانة بيت الزكاة للعمالة اليومية عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

الأراجوز يعظ الأطفال على قناة «القومي لثقافة الطفل»

«السفينة العمياء».. رواية تنبأت بـ«كورونا» قبل عام

كان يعرف قراؤه من النظر إليهم.. مواقف أحمد خالد توفيق

نور المعارف: الفيس بوك وواتس آب ساهما فى رفع نسب توزيع اصداراتنا