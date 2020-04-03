الجيش الروسي يسهم في تجهيز مستشفى ميداني بإيطاليا لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرجامو في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، حيث يسهم الجيش الروسي في تجهيزه.وقالت الدفاع الروسية -"من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين المقبل في العمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في المستشفى الميدانى".يشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي.وكانت قد وصلت في 22 مارس الماضي إلى إيطاليا 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم 8 فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.