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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

86 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:23 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ10 آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السلطات قولها "إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 10 آلاف و62 شخصا، كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وذلك وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة إصابة خلال يوم واحد.

وشهد إقليم كيونج كي أكبر عدد إصابات جديدة، مسجلا 23 إصابة جديدة، منها حالات مرتبطة بمستشفى سانت ماري في ويجونجبو.. فيما سجلت سول 18 حالة إصابة جديدة بسبب زيادة الحالات القادمة من الخارج.

كما تم تأكيد حالات إصابة جديدة في مستشفى ميجو الثاني ومستشفى دايشيل، لتسجل دايجو 9 حالات إصابة جديدة، وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها عدد حالات الإصابة الجديدة في دايجو أقل من 10 حالات منذ 45 يوما، وجاءت 5 حالات جديدة في إقليم كيونج سانج الشمالي، وحالتان في إقليم كانج وون، وحالة واحدة في كل من إنتشون وكوانججو وإقليمي تشونج تشيونج الشمالي والجنوبي وإقليمي جولا الشمالي والجنوبي وإقليم كيونج سانج الجنوبي.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة من خلال إجراءت الحجر الصحي على الوافدين 22 حالة، كما تجاوز عدد النساء المصابات عدد الرجال، حيث وصل عددهن إلى 6049 حالة بنسبة 60.12%، مقابل 4013 حالة للرجال بنسبة 39.88%.

وحسب الفئة العمرية، جاءت العشرينات في صدارة القائمة بـ2734 حالة بنسبة 27.17%، ثم الخمسينات بـ1887 حالة بنسبة 18.75%، فالأربعينات بـ1350 حالة بنسبة 13.42%، ثم الستينات بـ1266 حالة بنسبة 12.58%.

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