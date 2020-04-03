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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط الكويتي: تصدير أول شحنة من المنطقة المقسومة مع السعودية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:23 ص
النفط
النفط
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أعلن وزير النفط والكهرباء والماء بالوكالة الكويتي الدكتور خالد الفاضل، اليوم الجمعة، أن مؤسسة البترول الكويتية، من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج، ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة مع السعودية؛ وذلك بعد انقطاع خمس سنوات.

وقال الفاضل - في تصريح صحفي - "إن كمية الشحنة التي سيتم تحميلها يومي غد السبت وبعد غد الأحد تبلغ نحو مليون برميل؛ وذلك علي متن الناقلة العملاقة (دار سلوى) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية، مشيرا إلى أنها ستتوجه إلى الأسواق الآسيوية".

وأكد أن تصدير هذه الشحنة يأتي تتويجا لجهود العاملين في القطاع النفطي والمسؤولين بحكومة الكويت علي مدى السنوات الماضية لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، موضحا أن هذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين، على أن تتبعها في الأيام القليلة المقبلة أول شحنة يتم انتاجها من حقل الوفرة المشترك، تماشيا مع توجه الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (اوبك +) بين منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارج المنظمة في 31 مارس الماضي.

كما أكد تأييد الكويت لدعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط؛ بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، مرحبا بفكرة انضمام المزيد من الدول من خارج (أوبك) إلى أي اتفاق قادم لخفض الإنتاج.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد وقعا في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، كما وقع وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل، ووزير الطاقة السعودي في اليوم ذاته، مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

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