السعودية تقدم موعد حظر التجول اعتبارا من اليوم

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.وأضاف المصدر المسؤول - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - بأنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم 3 أبريل 2020 وحتى إشعار آخر، موضحا أنه يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.وأكد المصدر لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهاب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.