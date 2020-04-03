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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

بـ750 جنيهًا.. تصميم جهاز تنفس صناعى لمواجهة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:19 ص
جهاز تنفس صناعي
جهاز تنفس صناعي
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صرح الدكتور محمود الشربينى، أستاذ العناية المركزة والخبير فى علاج الحالات الحرجة بكل من مصر وبريطانيا، بأن تكدس غرف العناية المركزة على مستوى دول العالم بضحايا فيروس كورونا المستجد الذى يصيب الجهاز التنفسي في الإنسان، سبب في حدوث نقص شديد- حتى في أكبر الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية- في عدد أجهزة التنفس الاصطناعى المتاحة لإنقاذ حياة المرضى المصابين بفشل في وظيفة الرئتين والتنفس.

وقال الشربيني- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الشركات العالمية المنتجة لهذه الأجهزة تسابق الزمن لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة جدًا للوفاء باحتياجات المستشفيات على مستوى العالم وإنقاذ آلاف الأرواح، مشيرا إلى نجاح شركة بولندية في تصميم جهاز تنفس اصطناعي أطلقت عليه اسم VENTILAID(فنتيل ايد) بسعر لا يتعدى 44 يورو (حوالي 750 جنيهًا مصريًا)، وهو سعر زهيد جدًا إذا ما قورن بسعر الأجهزة الحالية غالية التكلفة.

وأضاف أنه لظروف جائحة كورونا وإدراكًا من تلك الشركة لمسئوليتها الإنسانية تجاه خدمة البشرية، فقد منحت حقوق التصنيع لكل دول العالم مجانًا، داعيًا شركات الأجهزة الطبية المصرية إلى تصنيع الجهاز محليًا، وانتهازًا لفرصة سماح الشركة المصممة للجهاز، نظرًا لرخص تكلفة إنتاجة، مشيرًا إلى أن أسعار أجهزة التنفس الصناعي فى السوق المصرية تتراوح بين نصف مليون إلى مليون جنيه مصري.

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