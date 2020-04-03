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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استطلاع: 39% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:12 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن أربعة من بين كل 10 أمريكيين فقدوا وظائفهم أو تناقص دخلهم الوظيفي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة (كيه.إف.إف.) الأمريكية للأبحاث الميدانية ونشرت نتائجه اليوم الجمعة - إلى أن 39% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم أو بعض ما يحصلون عليه من دخل بسبب الانتشار الوبائي للفيروس.

كما بين الاستطلاع أن 54% من بين هؤلاء هم من العاملين بالوظائف المؤقتة و47% من الآباء والأمهات ممن تقل أعمار أبنائهم عن 18%.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع بينما كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم عن أن المطالبات بإعانات البطالة قفزت في الأسبوع الماضي إلى 65. 6 مليون شخص بالمقارنة ب 28. 3 مليون في الأسبوع السابق والذي كان في حد ذاته يمثل خمسة أمثال أعلى مستوى قياسي وصل إليه في عام 1982.

وجاءت تلك البيانات نتيجة التعليمات الخاصة ببقاء المواطنين في منازلهم في أنحاء الولايات المتحدة لوقف انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى كشف الاستطلاع عن أن 57% من الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أنهم يعرضون أنفسهم للخطر بسبب التعرض للفيروس نظرا لعدم تمكنهم من البقاء في المنزل وفقدان وظائفهم وهي نسبة زادت عن مستواها قبل أسبوعين حين بلغت 37%.

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