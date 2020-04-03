الري تخفض القوى البشرية بقطاعتها لــ 20% لمواجهة كورونا

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، ورؤساء الإدارات المكزية بالمحافظات بالوجهين البحرى والقبلى التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة ومدى الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات القادم وأيضا قياس الأثار المترتبة على كيفية مواجهه موجة الأمطار والسيول الأخيرة.وأثنى عبدالعاطى على حسن إدارة الازمة الأخيرة خلال موجة الامطار والسيول والتنسيق الجيد بين كافة أجهزة الوزارة من مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتجاوز تلك الموجة بأفضل صورة وتقليل الأثار المترتبة عليها.كما تم استعراض مجهودات كل الجهات والادارات فى مواجهه موجة الامطار والسيول الاخيرة وتفنيد أهم الدروس المستفادة للاستفادة منها في المستقبل وخصوصا مراعاة دوام متابعة المرور على النقاط الحرجة بالمجاري المائية ( الترع والمصارف ) وتعلية الجسور والتأكيد على الاستفادة من ناتج تطهير الترع والمصارف في تدعيم الجسور تحسبًا لأي ازدحامات وحصر التعديات وتحرير المحاضر لها والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لإزالتها في مهدها.وأكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة إستمرار الإجراءات الإحترازية فيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد covid 19، وضرورة إستمرار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا والتأكيد على تخفيض القوى البشرية لــ 20% ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم الدوري لجميع الوحدات والمباني التابعة للوزارة، ومراعاة التأكيد على أفراد الأمن بأي وحدة تابعة للوزارة بمرافقة أي زائر أثناء تواجده بالمبنى لأي غرض حتى ينتهى من غرض زيارته.