رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري تخفض القوى البشرية بقطاعتها لــ 20% لمواجهة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:06 ص
وزير الموارد
وزير الموارد
وائل القمحاوى
طباعة
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، ورؤساء الإدارات المكزية بالمحافظات بالوجهين البحرى والقبلى  التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة ومدى الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات القادم وأيضا قياس الأثار المترتبة على كيفية مواجهه موجة الأمطار والسيول الأخيرة.

وأثنى  عبدالعاطى على حسن إدارة الازمة الأخيرة خلال موجة الامطار والسيول والتنسيق الجيد بين كافة أجهزة الوزارة من مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتجاوز تلك الموجة بأفضل صورة وتقليل الأثار المترتبة عليها.

كما تم استعراض مجهودات كل الجهات والادارات فى مواجهه موجة الامطار والسيول الاخيرة وتفنيد أهم الدروس المستفادة للاستفادة منها في المستقبل وخصوصا مراعاة دوام متابعة المرور على النقاط الحرجة بالمجاري المائية ( الترع والمصارف ) وتعلية الجسور والتأكيد على الاستفادة من ناتج تطهير الترع والمصارف في تدعيم الجسور تحسبًا لأي ازدحامات وحصر التعديات وتحرير المحاضر لها والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لإزالتها في مهدها.

وأكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة إستمرار الإجراءات الإحترازية فيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد covid 19، وضرورة إستمرار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا والتأكيد على تخفيض القوى البشرية لــ 20% ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم الدوري لجميع الوحدات والمباني التابعة للوزارة، ومراعاة التأكيد على أفراد الأمن بأي وحدة تابعة للوزارة بمرافقة أي زائر أثناء تواجده بالمبنى لأي غرض حتى ينتهى من غرض زيارته.

موضوعات متعلقة

«بعد قرار التعليم».. 10 معلومات للطالب قبل الشروع في عمل بحث

وفاة أول حالة مصابة بكورونا في ليبيا

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر تجول كامل بسبب «كورونا»

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

بـ750 جنيهًا.. تصميم جهاز تنفس صناعى لمواجهة كورونا

باحثون يستخدمون الكيمياء للتفرقة بين القهوة الباردة والساخنة

الأطعمة الغنية بفول الصويا قد تعزز صحة القلب

الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض

منوعات

تضرر 4 آلاف شخص و11 مليون دولار خسائر اقتصادية جراء زلزال بالصين

استطلاع: 39% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كورونا

خطوات التسجيل فى استمارة إعانة بيت الزكاة للعمالة اليومية عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

الأراجوز يعظ الأطفال على قناة «القومي لثقافة الطفل»

«السفينة العمياء».. رواية تنبأت بـ«كورونا» قبل عام

كان يعرف قراؤه من النظر إليهم.. مواقف أحمد خالد توفيق

نور المعارف: الفيس بوك وواتس آب ساهما فى رفع نسب توزيع اصداراتنا