الأراجوز يعظ الأطفال على قناة «القومي لثقافة الطفل»

فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى للمركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى لثقافة الطفل برئاسة الدكتور هشام عزمي؛ يقدّم المركز برئاسة الكاتب محمد ناصف على قناة اليوتيوب حلقات "الأراجوز يعظ"، حيث يقدم الفنان ناصر عبد التواب والأراجوز حلقات منفصلة متصلة تحذر الأطفال من خطر الكورونا، وتعرفهم طريقة الوقاية من الإصابة.في الحلقة الأولى ينادي الأراجوز بعدم التكدس على المحلات وعدم المبالغة في الشراء؛ لنعطي الفرصة لغيرنا، والحلقة الثانية عن الجار يعطي لنا نصيحة أن "الجار الصح هو اللي ينصح جاره ويحفظ أسراره"، يلعب دور المُلاغي للأراجوز الفنان أحمد جابر.يأتي ذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وحققت نجاحًا كبيرًا وذلك عبر المنصات الإلكترونية اليوتيوب.الحلقة الأولى:https:www.youtube.comwatch?v=dN9t6FAG3Z0&t=49sالحلقة الثانية: https:www.youtube.comwatch?v=9aeSqCq81us