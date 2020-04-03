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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 275 مصريا من أمريكا ونقلهم إلى فندق مجهز للحجر الصحي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:32 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
كتب- علي عواد
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استقبل مطار مرسي علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، وعلى متنها 275 مصريًا من العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر لـ"الدستور"، إنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للعائدين على متن الطائرة، وجرى تطبيق إجراءات الفحص الطبي الكامل لهم، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصريين العائدين على متن الطائرة إلى الفنادق المجهزة للحجر الصحي ووصول الفرق الطبية لمتابعة الحالة الصحية لهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن جميع الاجهزة المعنية بالمحافظة كانت في استقبال المصريين العائدين بمطار مرسي علم، لافتًا إلى أنهم كان لديهم وعي كبير في التعامل مع إجراءات الحجر الصحي بالمطار، كما أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما والمجهزة على أعلى مستوى طبيًا ومعيشًيا.

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