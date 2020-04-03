أمريكا تسجل 1100 حالة وفاة جديدة بسبب «كورونا»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية يومًا من أسوأ أيامها في محاربة فيروس «كورونا» المستجد، بعد إحصائها أكثر من 1100 حالة وفاة إضافية، بين يومي الأربعاء ومساء الخميس.وبحسب الإحصاء الذي أعلنته جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتمّ تحديثها باستمرار.وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).وبين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.