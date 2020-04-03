بيل جيتس يقترح 3 خطوات لإنقاذ أمريكا من «كورونا»

يسعى المشاهير حول العالم ورجال الأعمال والمستثمرون في بذل المزيد من الجهد وطرح الاقتراحات في سبيل التخلص من وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، وفي هذا الإطار اقترح الملياردير الأمريكي بيل جيتس، خطة تساهم في السيطرة وتحجيم انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، التي تخطى عدد الإصابات فيها 200 ألف، والوفيات 5 آلاف شخص حتى اللحظة.وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عن صحيفة واشنطن بوست، قال بيل جيتس، إن الخطة جاءت بناءً على اقتراحات وتوصيات خبراء ومختصين يعملون في مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، التي تعمل على ضخ أموالها في علاج الأمراض والفيروسات، وتمول في الوقت الراهن بحثا للمساهمة في إيجاد علاج لمرضى فيروس كورونا.المزيد من سياسة الغلقطالب "جيتس" جميع الولايات إلى اتباع نهج وطني موحد في التعامل مع الفيروس، مؤكدًا على ضرورة الإغلاق الكامل للبلاد، بحيث لايترك المجال في ذلك لحكام الولايات، مشددًا على كارثية سيناريو عدم الإغلاق الحاسم، لافتًا إلى انتشار فيروس كورنا بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة، في ظل استمرار تحرك المواطنين.وطالب مؤسس شركة مايكروسوفت، المسؤولين الأمريكيين، بوقف تشغيل كافة الأعمال في كل مكان في البلاد لمدة لا تقل عن 10 أسابيع، من أجل وقف سرعة انتشار الفيروس وخفض عدد الإصابات والوفيات.سرعة الفحصوطالب "جيتس" الإدارة الأمريكية بتسريع وتيرة الفحص من أجل الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مع تحديد الأولويات بهذا الخصوص، بحيث يتم البدء بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا من الوباء، داعيًا بالبدء في فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية، وثانيا من يعانون أعراضا شديدة بسبب الفيروس، وثالثًا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يلتقطون العدوى.تضافر جهود تطوير لقاحاتونصح بيل جيتس في مقاله بالاستفادة من البيانات المتوفرة حاليًا عن فيروس كورونا، من أجل إنتاج أدوية وتطوير لقاحات بمكافحة الفيروس القاتل، قائلا: إن ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهود على المستوى الوطني.