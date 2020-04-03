«الزراعة» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة انتهت من حصر أسمدة الموسم الشتوي من مخزون الشتوي وبدأت في توزيع أسمدة الموسم الصيفي المدعمة على المزارعين وجاري الصرف لمحاصيل البساتين والخضر والقصب، بما يعادل شكرتين لكل محصول، لافتًا إلى أن هناك استعدادات لحصاد محصول القمح في منتصف أبريل وهو حاليًا في مرحلة النضج.وأضاف «الشناوي»، في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك استعدادًا لكسر محصول الفول المقرر حصاده في 10 أبريل المقبل مع دخول شهر رمضان الذي يعتبر موسم لمزارعي الفول والذي يعد من المحاصيل الشتوية الهامة، مشيرًا إلى أن عملية جني ثمار المحاصيل البستانية مستمر مع استمرار توزيع حصص الأسمدة للحدائق من حصص المحصول الصيفي.وأوضح أنه لاتوجد ارتفاعات في أسعار الخضار والفاكهة، وأن هناك هامش ربح بسيط للمزارعين مع الاحتفاظ بالتوازن في الأسعار بالسواق للمستهلك والمزارع، مشيرًا إلى أن إنتاجنا من الخضار والفاكهة يكفي ومستعدين لشهر رمضان بإنتاج الخضار والفاكهة وهناك عملية استقرار في الأسواق بإنتاج وفير، متابعًا: «مستعدين بكل المحاصيل الورقية لمواجهة أي عجز في الأسواق ويبدأ إنتاج الفول في شهر أبريل».