رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبسط الطرق لصناعة المطهرات المنزلية (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:09 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
استعرضت الدكتورة نسرين محمد السعيد، الأستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تصنيع 3 مركبات من المطهرات والصابون السائل والمعقمات، وذلك عن طريق بقايا الأشياء المستخدمة بالمنزل بجودة عالمية وبتكلفة بسيطة جدا.

وأشارت خلال تصريحات للإعلامى محمد غانم عبر برنامجه «الجدعان» على فضائية «القاهرة والناس 2» إلى سهولة إنتاج تلك المعقمات داخل المنزل بدون الحاجة لشرائها من الأسواق؛ للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتطهير المنازل بشكل آمن.

وقالت الدكتورة نسرين إنه يمكن صناعة الصابون السائل من بقايا صابون الوجه بعد دمجه بالماء الساخن وضربه بالمضرب الكهربائي، لتحويله الى خليط لزج بحيث يتحول الصابون إلى سائل.

وأشارت العالمة المصرية إلى طريقة عمل مطهر الأيدي، وذلك بكشط جوانب صبار الأوليفيرا وقطعه لاستخراج السائل الخام وتصنيعه، بحيث تضاف إليه 3 ملاعق من الكحول تركيز 70 % إلى كل ملعقة من الصبار، ثم يضاف على هذا الخليط ملعقة واحدة من مادة الجليسرين الطبي مع ملعقة من زيت الشاي.

وأوضحت الدكتورة نسرين طريقة عمل مطهرات الأسطح والمنازل باستخدام الكلور والماء، بحيث يتم وضع 3 غطاء من الكلور على 1 لتر من المياه، وننتظر عدة دقائق بعد الرش والتطهير بهذه المادة، ثم نقوم بعملية المسح بحيث تكون فى اتجاه واحد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه.

موضوعات متعلقة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا لـ14 ألفًا والمصابين لـ115 ألف حالة

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر تجول كامل بسبب «كورونا»

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

خطوات التسجيل فى استمارة إعانة بيت الزكاة للعمالة اليومية عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

«السفينة العمياء».. رواية تنبأت بـ«كورونا» قبل عام

كان يعرف قراؤه من النظر إليهم.. مواقف أحمد خالد توفيق

نور المعارف: الفيس بوك وواتس آب ساهما فى رفع نسب توزيع اصداراتنا

عوض عبدالعال يرضخ للعلاج الكيماوي بعد جراحة القولون