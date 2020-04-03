أبسط الطرق لصناعة المطهرات المنزلية (فيديو)

استعرضت الدكتورة نسرين محمد السعيد، الأستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تصنيع 3 مركبات من المطهرات والصابون السائل والمعقمات، وذلك عن طريق بقايا الأشياء المستخدمة بالمنزل بجودة عالمية وبتكلفة بسيطة جدا.وأشارت خلال تصريحات للإعلامى محمد غانم عبر برنامجه «الجدعان» على فضائية «القاهرة والناس 2» إلى سهولة إنتاج تلك المعقمات داخل المنزل بدون الحاجة لشرائها من الأسواق؛ للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتطهير المنازل بشكل آمن.وقالت الدكتورة نسرين إنه يمكن صناعة الصابون السائل من بقايا صابون الوجه بعد دمجه بالماء الساخن وضربه بالمضرب الكهربائي، لتحويله الى خليط لزج بحيث يتحول الصابون إلى سائل.وأشارت العالمة المصرية إلى طريقة عمل مطهر الأيدي، وذلك بكشط جوانب صبار الأوليفيرا وقطعه لاستخراج السائل الخام وتصنيعه، بحيث تضاف إليه 3 ملاعق من الكحول تركيز 70 % إلى كل ملعقة من الصبار، ثم يضاف على هذا الخليط ملعقة واحدة من مادة الجليسرين الطبي مع ملعقة من زيت الشاي.وأوضحت الدكتورة نسرين طريقة عمل مطهرات الأسطح والمنازل باستخدام الكلور والماء، بحيث يتم وضع 3 غطاء من الكلور على 1 لتر من المياه، وننتظر عدة دقائق بعد الرش والتطهير بهذه المادة، ثم نقوم بعملية المسح بحيث تكون فى اتجاه واحد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه.