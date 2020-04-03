«سموم الإسكندرية» يحذر من تناول الفسيخ بالتزامن مع كورونا

حذر مركز الإسكندرية للسموم بجامعة الإسكندرية، من تناول المواطنين أسماك الفسيخ، بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا، وإقتراب موسم أعياد الربيع.وأشار بيان صادر عن المركز، مساء الخميس، إنه تزامنًا مع إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"،والذي يسبب في صعوبة وفشل التنفس، وتزايد الاجتياح لأجهزة التنفس الصناعي، ومع اقتراب الإحتفالات بأعياد الربيع، فإن مركز سموم الإسكندرية يحذر المواطنين من تسمم الفسيخ.وأضاف البيان أن، تسمم الفسيخ يتسبب في توقف نقل الإشارات العصبية المسؤولة عن تحرك عضلات الجسم ومنها، العضلات المسؤولة عن التنفس، الأمر الذى يؤدى إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس، الأمر الذى يجعل المريض بحاجة ملحة إلى دخول غرفة الرعاية الحرجة، ووضعة على جهاز التنفس الصناعى، لذا وجب التحذير من تناول الفسيخ والابتعاد عنه نهائيًا.