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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يعلن عزل مدير جمعية «دفن الموتى» من منصبه

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:48 ص
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عزل مدير جمعية دفن الموتى بالمحافظة من منصبه، على خلفية واقعة نقل جثمان حالة كانت مصابة بفيروس «كورونا» على سيارة نصف نقل من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد في شارع كسرى.

وأكد المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، على أن الجمعية رفضت طلب أسرة المتوفي بتوفير سيارة لنقل جثمانه من المستشفى إلى المقابر، مضيفا: «ما حدث وما شاهدناه بالفيديو لا يرضي أحد، ومكتبي وغرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وإذا كان أحد من أفراد أسرة المتوفي تواصل معنا كان سيكون هناك تدخل فوري آخر».

وأصدرت محافظة بورسعيد، بيانا عن الواقعة، أشارت فيه إلى أن المواطن «ا.ح.م»، 64 عاما، وصل إلى مستشفى المبرة للاشتباه إصابته بفيروس كورونا، وجرى أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل ايجابية، إلا أنه توفى عصر الأمس، وقامت إدارة المستشفى والطب الوقائي باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالات طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وجرى إخطار أهله وقاموا بالتواصل مع جمعية دفن الموتى إلا أن طلبهم جرى رفضه، فتواصلت أسرة المتوفي مع أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتى، وقام النائب بإرسال سيارة ربع نقل لنقل الجثمان.

وكان مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمحافظة بورسعيد، قد تناولوا فيديو، مساء أمس الخميس، قام بتصويره أحد الأشخاص أثناء نقل جثمان حالة كورونا ايجابية على سيارة نصف نقل من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد في شارع كسرى، وصاحب الفيديو عدة تعليقات سلبية من المواطنين، واصفة المشهد أنه «غير آدمي»، ومطالبة وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد بمحاسبة المقصرين.

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