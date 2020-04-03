خروج أول حالة تعافى من تمريض الإسكندرية من الحجر الصحى

أعلنت النقابة الفرعية لتمريض الإسكندرية، عن خروج أول حالة تعافي من تمريض مستشفى طلبة الجامعة، من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية.وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم، أنه تم خروج أول حالة من طاقم تمريض مستشفى طلبة الجامعة، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا، وتم ثبوت سلبية التحاليل المعملية الخاصة بها.و أضاف البيان، أن حالات التمريض المتواجدة، بالحجر الصحي أو مستشفى حميات الإسكندرية، جميعها بحالة مستقرة، وهناك تحسن في عدة حالات.وفي وقت سابق، أعلنت مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، اليوم الخميس، إلى 33 حالة، عقب خروج 6 حالات جدد اليوم، بعدما تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.