رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج أول حالة تعافى من تمريض الإسكندرية من الحجر الصحى

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:36 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
أعلنت النقابة الفرعية لتمريض الإسكندرية، عن خروج أول حالة تعافي من تمريض مستشفى طلبة الجامعة، من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية.

وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم، أنه تم خروج أول حالة من طاقم تمريض مستشفى طلبة الجامعة، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا، وتم ثبوت سلبية التحاليل المعملية الخاصة بها.

و أضاف البيان، أن حالات التمريض المتواجدة، بالحجر الصحي أو مستشفى حميات الإسكندرية، جميعها بحالة مستقرة، وهناك تحسن في عدة حالات.

وفي وقت سابق، أعلنت مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، اليوم الخميس، إلى 33 حالة، عقب خروج 6 حالات جدد اليوم، بعدما تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أول حالة مصابة بكورونا في ليبيا

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

«71 إصابة جديدة».. الوزراء: إجمالي حالات كورونا في مصر 850

إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا لـ14 ألفًا والمصابين لـ115 ألف حالة

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر تجول كامل بسبب «كورونا»

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

مجانًا .. تردد قناة Rotana Kids 2020 روتانا كيدز غير المشفرة على النايل سات

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية»: 200% زيادة في مبيعاتنا أون لاين خلال فترة العزل

3 كتاب عرب يتنافسون على جائزة أفضل كتاب أدبي مترجم

«الأرض بعض ظلي».. مجموعة شعرية لـ رنا محمود

أحمد الشوكي يطرح أول قصيدة مهرجانات بصوت علياء الباسوسي