بسمة وهبة تنتقض تصرفات بعض العائدين من الخارج تجاه الدولة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مصر الآن في معركة ضد فيروس كوورنا، وهناك رجال دولة مستعدين للتضحية من أجل الوطن وحمايته من فيروس كورونا والمتربصين.وأبدت وهبة، استيائها من تربص البعض لما تقوم به الدولة، وقالت خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON": "مصر تحركت بطائرات وخطط لإعادة العالقين بالخارج، لكن رد الجميل كان مزايدة وانتقادات.. وبدل ما الناس ترجع من بره وتحاول تساعد في دعم الأطباء والممرضين، البعض راجع طامع في ساندوتش لانشون زيادة".من ناحية أخرى، أشادت بسمة، بالتكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى انتصر للأطباء المخلصين الذين يقدمون التضحيات من أجل الوطن في حربه ضد كورونا.