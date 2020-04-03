حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 3 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:الحملمهنيًا: يناسبك تمام المثلث الفلكي الناري بين الشمس من برجك والقمر من الأسد فيكون بانتظارك المشاريع الجيّدة لتحقيق المكاسب الكبيرة، ويشير هذا اليوم إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب.عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط، لأنه في نظرك يستحق كل شيء.صحيًا: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئًا ومترويًا ومتماسكًا.الثورمهنيًا: تواجه حالة توتر مع احد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية التي قد تسبب لك الالتباس في بعض الأمور الدقيقة التي يمكن أن ثير المشاكل.عاطفيًا: كُن معتدلًا في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصًا على إظهار المودّة والاحترام للحبيب الذي لا يفارقك لحظة طالما أنت قربه.صحيًا: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليًّا هذا اليوم.الجوزاءمهنيًا: تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الإداري والتنظيمي وتطمح إلى المزيد من العطاء والمثابرة.عاطفيًا: تلاقي تفهمًا كاملًا من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.صحيًا: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية.السرطانمهنيًا: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العمل، وأي تردّد تداعياته لن تكون خطرة على مستقبلك.عاطفيًا: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا ما يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة اللامتناهية التي تبقي العلاقة مستقرة.صحيًا: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.الأسدمهنيًا: وجود المثلث الفلكي الناري بين القمر من برجك والشمس من برج الحمل يفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.عاطفيًا: أعد النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت سابقًا تحفّظ الحبيب أو استياءه، وأوضح له وجهة نظرك بصراحة فتكسبه.صحيًا: تواجه بعض التشنّجات اليوم، وإمكان تعرض احد المقربين لحادث كبير.العذراءمهنيًا: تواجه بعض الارتباك وضرورة إنجاز عمل بلا تسويف وتجبر على الاعتذار عن تلبية بعض الدعوات حتى لو كانت من أقرب المقربين.عاطفيًا: قد تفكر في تغيير ما وفي إجراء يتطلّب الكثير من الشجاعة للمحافظة على العلاقة سليمة طالما تعيش والحبيب تحت سقف واحد.صحيًا: إذا حددت لنفسك أهدافًا أساسية للتحافظ على صحة سليمة فابدأ بتحقيقها قبل فوات الأوان.الميزانمهنيًا: يوم خال من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.عاطفيًا: تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة التي توتر أجواءك العاطفية.صحيًا: تكون مزاجيًا ومتقلبًا هذا اليوم، امنح نفسك قسطًا من الراحة التي تستحقها بعد التعب المضني.العقربمهنيًا: توق هذا اليوم نجاحًا مهنيًا يحتاج إلى دعم، أو ارتباط يثير بعض الإشكالات مع الزملاء، لكن سرعان ما تتوضح الأمور.عاطفيًا: الجو العام مريح ويحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي، تطير بعدها من الفرح وتتقرب من الشريك أكثر فأكثر.صحيًا: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد.القوسمهنيًا: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك بعد اليوم بفضل دعم الزملاء.عاطفيًا: كيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق؟ لا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود.صحيًا: ضعف عصبي، وتمر هذا اليوم بفترة قلق قد تؤدي على الأرجح إلى اضطرابات في الكبد.الجديمهنيًا: تبهر الزملاء بذكائك الحاد وتلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها لتثبت كفاءتك.عاطفيًا: تستغل ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه، وتقضيان معًا امتع الأوقات الرومانسية وأجملها.صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.الدلومهنيًا: ابتعد عن مختلف أنواع الاستفزازات وكُن متحفّظًا جدًّا، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك.عاطفيًا: يتراجع فينوس إلى برج الحوت ويجعلك تكتشف آفاقًا جديدة وتتخلى عما لم يعد يفيدك أو يسعدك وتبدو الأجواء دافئة.صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصّر في العناية بصحتك، من الأفضل تخصيص وقت كاف للراحة.الحوتمهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة والمفرحة جدًا، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.عاطفيًا: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك.