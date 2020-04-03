ترامب: الولايات المتحدة دخلت مرحلة حرجة فى مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد "ترامب"، في تصريحات له، أن إدارته ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تفاقم مخاطر تفشي كورونا، مشددًا على أنه سيعمل على دعم الشركات الصغيرة في مواجهة تداعيات انتشار الوباء العالمي.يذكر أن ترامب وقع اليوم الأمر التنفيذي الخاص بالإنتاج الدفاعي والذي يخول الإدارة الأمريكية باستخدام جميع الموارد المتاحة لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع 6 شركات كبرى، بعد تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف حالة مصابة بالمرض وأكثر من 5 آلاف حالة وفاة.