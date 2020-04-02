صحة النواب: التكليفات الرئاسية لدعم الأطباء غير مسبوقة

علق الدكتور محمد العمار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على التكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، قائلًا إنه يعكس تقدير كبير من القيادة السياسية للجيش الأبيض الذى يمثل خط الدفاع الأول في أزمة كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، والمذاع على شاشة "ON" أن، هذه الإجراءات غير مسبوقة وبداية الطريق لتصحيح العائد المادي للمنظومة الطبية عمومًا.وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب في شبه انعقاد دائم، وهناك مطالبات لزيادة بدل العدوى للأطباء عمومًا وخاصة في مستشفيات العزل.وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.