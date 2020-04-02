أسقف مغاغة عن الأنبا صرابامون: عاش حياته لخدمة الرهبنة والرهبان

قال الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة إن، الكنيسة تحتفل بتذكار الأربعين لرحيل الأنبا صرابامون رئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك يجعلني كتلميذا له أن اتناول سيرة حياته العطرة.وتابع قائلا في بيان له أن الأنبا اغاثون "الأسقف الراحل مشهود له من الجميع لأن رهبنته امتدت لأجيال كثيرة من الرهبان والأساقفة، مضيفًا أنه كان أبًا ومدبرًا ومرشدًا روحيًا كبيرًا في الرهبنة وللرهبان، مضيفًا تتلمذ على يد الأنبا صرابامون عدد كبير من المطارنة والأساقفة والأباء الرهبان وكان خير مرشد روحي لهم طوال حياته، مشيرًا إلى أنه عاش طوال مسيرته لخدمة الرهبان والرهبنة.