زراعة مدخل سوق زفتى لمنع افتراش البائعين الأرض مرة أخرى

واصل قسم الإشغالات بمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، مدعومًا بشرطة ومباحث المرافق بالغربية، عملية إخلاء منطقة السوق الرئيسي بمدينة زفتي، بإجلاء جميع الباعة الجائلين ومنع جلوسهم مرة أخرى، كما قاموا بزراعة حديقة مدخل الشارع المؤدي للسوق بعددٍ من الأشجار والورود في محاولة لمنع الباعة من الجلوس علي الأرض أو داخل الحديقة ومنع عودة السوق مرة أخرى نهائيًا.وكان محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا فوريًا في الأسبوع الماضي، بإزالة سوق الخضار الرئيسي بمدينة زفتي، لما يسببه من بؤرة تجمع تساعد على نقل الأمراض، وتعيق حركة المرور.وكان ذلك خلال جولة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمدينة زفتى، لمتابعة فرض حظر التجول بالمركز والمدينة بنطاق المحافظة؛ تفعيلًا لقرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتطبيق حظر التجول علي الطرق العامة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحلات والإبقاء علي بعض الأنشطة.وأكد المحاسب أحمد النحال أن، السوق هو سوق عشوائي غير مُرخص وجاري التعامل معه بإزالة أي بقع عشوائية بها زحام أو اختلاط دون مراقبة ورفع كافة الإشغالات.كان محافظ الغربية قد طالب اتخاذ التدابير الاحترازية القصوى لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم المصالح الحكومية، مناشدًا الأهالي البقاء في منازلهم والإلتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.