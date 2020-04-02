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أمريكا تسجل 1100 حالة وفاة جديدة بسبب «كورونا»

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رئيس أحد شركات الأدوية بنيويورك يناشد بحظر كامل للقضاء على كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:47 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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طالب الدكتور حسام عبد المقصود رئيس أحد شركات الأدوية بنيويورك، بضرورة تطبيق حظر كامل من أجل منع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الطبية تشير إلى انتقال فيروس كورونا في الهواء الأمر الذي يمثل مصدر خطورة كبير على حياة المواطنين لذلك على الجميع الشعور بالخوف من الوباء مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي.

ونصح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد الحديث عن انتقال الفيروس عن طريق التحدث والتنفس يجب على الجميع أن يلتزموا المنازل مع ضرورة ارتداء الكمامات من أجل حماية أنفسهم من الإصابة مع تجنب النزول إلى الأماكن المزدحمة.

وتابع أنه، لا يمكن اتخاذ قرار بشأن انتهاء آثار فيروس كورونا وإعلان استقرار الأوضاع في الدول المصابة بالوباء قبل مرور 4 أشهر حيث ظهر الفيروس في الصين في نوفمبر الماضي واختفت آثاره في شهر فبراير الماضي أي بعد مرور 4 أشهر كاملة.

وطالب الجميع الالتزام بالحجر الصحي لحين إعلان الدولة انتهاء الوباء لمنع تفشيه، قائلًا إن من يستهتر بالإجراءات الاحترازية من الوارد أن يضر أسرته والمجتمع الذي تعيش فيه، مع ضرورة إنهاء التكدس والازدحام من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكشف عبد المقصود أن، ما يحدث في أمريكا بسبب فيروس كورونا لم تشهده الولايات المتحدة من قبل، خاصة وأن نيويورك لديها عجز كبير في اللوازم الطبية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا، مع تحويل أمريكا الحدائق والسفن الحربية لمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا، كما فتحت أمريكا باب الهجرة للأطباء للقدوم للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

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