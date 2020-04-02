«مصر الخير» تتبرع بجهازين للتنفس الصناعي في الأقصر (صور)

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، تبرع جمعية «مصر الخير» بعدد 2 جهاز تنفس صناعى حديث تم تركيبهما بمستشفى العديسات بمركز الطود جنوب الأقصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.يأتى ذلك ضمن جهود المجتمع المدنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم احتياجات المستشفيات والقطاع الصحى بالأجهزة الطبية اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.