«الأقصر» تواصل تعقيم المبانى الحكومية لمواجهة كورونا (صور)

أجرى العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية وانتظام فريق الأطباء والتمريض في أعمالهم، مؤكدًا على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحيوية بالمركز.وأوضح «الهواري»، أنه تم رش وتطهير المبنى الإدارى لمجلس مدينة الزينية في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID -19».وفي السياق ذاته، تفقد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، عدد من المناطق داخل مدينة القرنة، حيث تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.كما تمت متابعة أعمال الرش والتعقيم والنظافة وإزالة النفايات داخل مدينة القرنة وتوابعها، حيث تم التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة، والتصدي بكل حزم وحسم لأعمال البناء المخالف والتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.