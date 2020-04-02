نقيب الأطباء يعلق على رفع مكافأة الامتياز

أعرب الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، عن سعادته بالتكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه انتصار كبير للأطباء في مصر.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، والمذاع على شاشة "ON"، هذا القرار انتصار لشريحة مظلومة جدًا في المنظمة الصحية ".وعلق على "بدل العدوى"، قائلًا: "أتمنى أن يتم النظر في زيادة بدل العدوى لـ ألف جنيه بدلًا من 19 جنيه، وهذه الخطوة ستدعمهم كثيرًا في مواجهة كورونا بشدة".وواصل: "أسعدنا كثيرًا أن أطلق على الأطباء جيش مصر الأبيض، وظهر موقفهم الداعم في أزمة كورونا.. ونريد مساندة الدولة في إقرار قوانين المسئولية الطبية، كما نشكر المجتمع وكل الجهات المختصة على التقدير".